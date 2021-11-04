Рада сегодня будет назначать четырех министров

Верховная Рада на заседании в четверг рассмотрит вопросы назначения новых министров обороны, реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, экономики и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания, обнародованная на сайте Верховной Рады.

Кадровые вопросы предложены для рассмотрения в начале заседания. Так, первым вопросом Рада рассмотрит назначение Алексея Резникова министром обороны. Далее планируется голосование за назначение Ирины Верещук вице-премьер-министром — министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; Павла Рябикина — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности; Юлии Свириденко — первым вице-премьер-министром — министром экономики.

После этого парламентарии планируют рассмотреть вопрос о назначении Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной Рады.

Планируется также рассмотрение проекта постановления № 6270 об освобождении Виталия Греня от должности члена Центральной избирательной комиссии.

Среди вопросов повестки дня — рассмотрение проекта постановления № 6252 «О внесении изменения в календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва». Документом предлагается предусмотреть, что три недели — с 16 ноября по 3 декабря — будут пленарными.