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В Украине последние теплые дни

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В Украине последние теплые дни

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины, кроме западных, потеплеет, но уже в выходные дни температура опять снизится; в зоне влияния атмосферного фронта дожди пройдут в западных, а потом и в северных и центральных областях.

В пятницу в западных областях Украины — дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 13-18°, в южной части до 20°, в западных областях 11-15°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 05 ноября самая высокая температура днем была 17,6 в 2013г., самая низкая ночью −11,4 в 1979г.

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В субботу, 6 ноября, в северных, западных, местами и в центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура в южной части ночью 6-11°, днем 14-19°; на остальной территории ночью 4-9°, днем 7-14°.

В Киеве в субботу небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 10-12°.

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