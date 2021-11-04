В США с начала пандемии уже умерли более 750 тысяч человек

Более 750 тысяч человек скончались в США от коронавируса с начала пандемии, сообщает университет Хопкинса, который публикует ежедневную статистику по заболеваемости и смертности от этой инфекции.

По его данным, количество смертельных случаев достигло 750 тысяч 431 человек. Согласно той же информации, хуже всего ситуация с COVID-19 в округах, входящих в штаты Калифорния и Аризона.

Напомним, президент США Джо Байден ранее заявил, что более 193 млн жителей Соединённых Штатов уже полностью привиты от коронавируса.