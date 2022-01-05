Россия по-прежнему блокирует поставки энергоугля из Казахстана в Украину

Российская Федерация по-прежнему блокирует поставки законтрактованного ПАО «Центрэнерго» энергоугля через свою территорию, решить вопрос не удается, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
«Нет, уголь из Казахстана не идет. Есть заключенный ПАО „Центрэнерго“ контракт на 660 млн тонн угла для ОЗП, но из-за соответствующих действий со стороны Российской Федерации происходит блокирование транзита российской территорией. Как мы, так и „Центрэнерго“ не видим других возможной физически этот уголь получить», — сказал министр на брифинге в Киеве в среду.
При этом он подчеркнул, что уголь морским путем идет в Украину «по четкому графику, стабильно, есть накопление в самих портах».
«Объем импортного угля, поступающего в Украину морским путем, на отопительный сезон будет на уровне 1,6-1,8 млн тонн, возможно, даже больше», — отметил Галущенко.
Он также обратил внимание на существенное снижение стоимости импортируемого ресурса: «Если в период высоких цен его стоимость доходила до $300/тонна, то сейчас речь идет о $140/тонна».
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