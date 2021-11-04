«Укргазвыдобування» в этом году снизило добычу газа

АО «Укргазвыдобування» в январе-октябре 2021 года сократило валовую добычу природного газа на 4,2% (на 500,2 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 11 млрд 367,5 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные на сайте компании.

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», в том числе производство товарного газа за 10 месяцев сократилось на 4,1% (на 464,1 млрд куб. м) по сравнению с январем-октябрем 2020 года — до 10 млрд 756,4 млн куб. м.

В октябре-2021 валовая добыча газа УГВ снизилась на 1,9% (на 23,1 млн куб. м) по сравнению с октябрем-2020 — до 1 млрд 163,1 млн куб. м, товарная — на 1,6% (на 18,1 млн куб. м), до 1 млрд 104,8 млн куб. м.

Кроме того, компания в январе-октябре 2021 года снизила добычу жидких углеводородов на 2,9% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 511,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, «Укргазвыдобування», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», в 2020 года сократило добычу товарного газа на 1,3% (на 0,173 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом — до 13,448 млрд куб. м.

Добыча жидких углеводородов компанией в 2020 году сократилась на 8,9% (на 62,2 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом — до 639,5 тыс. тонн.