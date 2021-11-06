Уроженца Херсона будут судить за попытку поджечь Офис омбудсмена и Верховный суд

Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по преднамеренным поджогам помещений государственных органов в столице Украины.
Как сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, 51-летний уроженец Херсона 26 августа днем бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь помещения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, расположенного на улице Институтской, а также поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного суда, расположенного на ул.Орлика.
Указывается, что злоумышленник «четко спланировал указанные преступления и заранее подготовил необходимые орудия». Он передвигался на моноколесе.
«Мотивом указанных преступлений послужило его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем», — указано в сообщении.
По результатам проведенного досудебного расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 194 УК Украины — умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Действиями злоумышленника нанесен ущерб на сумму почти 100 тыс грн. К обвиняемому заявлены гражданские иски о возмещении имущественного вреда на указанную сумму.
Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вменяем. В настоящее время он находится под стражей.
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