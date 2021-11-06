Власти Грузии распространили видео, на котором Саакашвили принимает пищу

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии в субботу распространила видеокадры, на которых видно, как экс-президент Михаил Саакашвили принимает пищу. Видеозапись опубликована на странице службы в Facebook.

«Исходя из высокого общественного интереса, мы публикуем видео приема пищи Михаилом Саакашвили. На видеоматериалах четко видно, как Михаил Саакашвили принимает пищу и натуральные соки в разное время суток», — говорится в подписи к видеозаписи.

На кадрах видно, что Саакашвили находится в медпункте тюрьмы в окружении врачей. Он выглядит немного похудевшим, но не изможденным.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в пятницу в интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2 заявил, что Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки, хотя объявлял голодовку.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави. Голодовку он объявил, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевести политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты выступают категорически против этого и настаивают на отправке осужденного в частную клинику.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября это года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы.