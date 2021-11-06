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Функция платного отключения рекламы в Telegram может появиться уже в ноябре

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Функция платного отключения рекламы в Telegram может появиться уже в ноябре

Пользователи мессенджера Telegram могут получить возможность отключать рекламные объявления с помощью платной подписки уже в ноябре. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров написал в субботу в своем Telegram-канале.

«Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram», — говорится в его сообщении.

Дуров отметил, что в настоящее время также рассматриваются экономические условия для выключения рекламных объявлений в Telegram-каналах.

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В конце октября создатель Telegram анонсировал предстоящий запуск сервиса официальных рекламных сообщений. Сообщалось, что нововведение затронет лишь крупные каналы со множеством подписчиков, а полученные доходы позволят мессенджеру и дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.

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