В Китае зимой может не хватить электричества

Китай предстоящей зимой будет с трудом поддерживать приемлемый энергетический баланс, а «в отдельных случаях» испытывать нехватку электричества. Об этом сообщила в воскресенье Государственная электросетевая корпорация КНР.
«Этой зимой, а также предстоящей весной мы в целом будем иметь строго ограниченные ресурсы для сохранения энергетического баланса. В отдельных случаях будет ощущаться нехватка электроэнергии», — говорится в распространенном заявлении.
В нем уточняется, что указанные трудности обусловлены прежде всего сезонным характером роста спроса на электричество в холодное время года, а также снижением зимой во многих реках уровня воды, используемой гидроэлектростанциями для выработки электроэнергии. «Меры по обеспечению поставок электричества на текущем этапе оказались эффективными, ...однако нам предстоят упорная борьба и большие испытания», — подчеркивается в документе.
Как сообщила корпорация, власти КНР предпримут все возможные усилия для обеспечения национальной энергетической безопасности и нормального социально-экономического развития страны. В частности, будут вводиться ограничения на деятельность компаний, потребляющих много электричества, а также предприятий, загрязняющих окружающую среду.
Согласно заявлению, компания планирует наращивать поставки электричества путем диверсификации источников энергии. При этом, как утверждается, будут учитываться цели экологичного развития и задачи по достижению углеродной нейтральности.
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