Кабмин уволил четырех заместителей министра экономики

Кабинет министров на внеочередном заседании 5 ноября уволил с должности первого замминистра экономики Владимира Гринюка, а также заместителей министра экономики Светлану Глущенко, Кристину Голубицкую и Михаила Льва.

Соответствующие распоряжения № 1408-р, 1409-р, 1410-р и 1411-р от 5 ноября обнародованы на «Урядовом портале».

Как сообщалось, 4 ноября Верховная Рада назначила Юлию Свириденко первым вице-премьером — министром экономики Украины. Она сменила на этой должности Алексея Любченко.