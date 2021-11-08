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Денисова попросила власти Грузии перевести Саакашвили в больницу

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Денисова попросила власти Грузии перевести Саакашвили в больницу

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит власти Грузии обеспечить гражданина Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает 39-й день, надлежащим лечением.

«Здоровье гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, голодающем 39-й день, стремительно ухудшается. По информации консилиума врачей, посетивших сегодня Михеила в пенитенциарном учреждении № 12 в г.Руставе (Грузия), состояние его здоровья неудовлетворительное и может измениться в худшую сторону каждой минуты», — написала Денисова в Facebook.

Так, омбудсмен призвала грузинские власти безотлагательно обеспечить перевод гражданина Украины в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам оказания медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций консилиума врачей.

«Из-за распространения в СМИ сообщений представителей грузинских властей о якобы приеме пищи Михеилом Саакашвили, он с 6 ноября отказался от каких-либо лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Хотя их перечень был определен начальником медицинского отделения Особой пенитенциарной службы и медперсонала учреждения для предотвращения наступления летальных исходов. Побуждение Михеила отказаться от этих препаратов не что иное как способ лишения его жизни», — подчеркнула она.

Также Денисова просит иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, нарушающих права гражданина Украины на жизнь и здоровье.

«Обращаюсь к властям Грузии срочно обеспечить гражданина Украины Михеила Саакашвили надлежащим лечением, которое может спасти ему жизнь», — подчеркнула она.

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Как сообщалось, 3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальном брифинге вновь повторила, что не помилует бывшего главу государства Михеила Саакашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили
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