Объем рынка криптовалют превысил $3 трлн

Объем рынка криптовалют превысил в понедельник $3 трлн благодаря росту стоимости Ether и биткоину. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
Новый рекорд стал очередным этапом почти четырехкратного роста объема рынка криптовалют на протяжении последнего года. Биткоин вырос на 5,6% до уровня $66,414 тыс., почти побив свой предыдущий рекорд в $67 тыс., Ether — на 3%. Значительный рост в понедельник показали также Binance Coin и Solana. В результате объем рынка продолжает расти и составляет уже около $3,3 млрд.
Рынок криптовалют при этом регулярно демонстрирует волатильность. Биткоин ранее после очередных рекордов неоднократно вновь значительно терял в цене.
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