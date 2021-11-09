Сторонники Саакашвили провели ночь у Дома правительства в Тбилиси

Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» и другие сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые в понедельник устроили митинг в поддержку бывшего главы государства, всю ночь провели в Тбилиси у Дома правительства. Об этом во вторник сообщил грузинский телеканал «Рустави 2».
Там же дежурили усиленные наряды полиции. Ночью несколько раз ситуация у Дома правительства обострялась, однако обошлось без арестов. К утру число митигующих заметно сократилось, однако полиция в целях безопасности все равно выстроила железные ограждения около входа в здание. На данный момент ситуация у Дома правительства спокойная.
Демонстранты собрались в понедельник вечером в Тбилиси на площади Свободы, а затем переместились к расположенному рядом Дому правительства. Они заявляют, что не собираются расходиться и их протест будет носить перманентный характер до тех пор, пока Саакашвили не будет переведен в гражданскую клинику из тюремной больницы, куда его доставили в понедельник.
Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший глава государства объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Вчера его насильно перевезли в тюремную больницу.
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