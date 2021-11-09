Инфляция в Украине замедлилась впервые за семь месяцев

Инфляция в октябре пошла вниз после семи месяцев роста подряд и составляет 10,9% в годовом измерении, больше всего выросли цены на овощи, хлеб и газ.

Об этом известно из данных Госстата.

По сравнению с сентябрем 2021 года в октябре инфляция составила 0,9%. С начала года цены выросли на 8,5%. Базовая инфляция за месяц составила 1%, а за январь-октябрь — 6,6%.

В октябре против сентября среди всех категорий больше всего подорожали овощи — на 10,6%. В общем, продукты питания подорожали на 1,1%, а масло, сахар и фрукты продолжили падать в цене.

В сентябре алкоголь и табак подорожал на 0,6%, одежда и обувь — на 1,2%, связь выросла на 1,7%, а здравоохранение — на 1%.

В то же время ряд категорий показал снижение. К примеру, жилищно-коммунальные услуги подешевели на 0,9%, что обусловлено падением цен на электроэнергию. Цены на электроэнергию в октябре были снижены правительством до уровня 1,44 грн за кВт при употреблении до 250 кВт-ч в месяц.

На 3,2% выросли цены на природный газ, которые в результате госрегулирования также не зависели напрямую от европейских. Услуги железнодорожного транспорта для пассажиров подешевели на 4,3%.

Напомним, что инфляция в сентябре была самой высокой с 2017 года и составляла 11% в годовом измерении.