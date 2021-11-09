Арахамия заявил о старте очистки страны от «судебной мафии»

Глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал ключевым этапом судебной реформы в Украине формирование первого состава Этического совета, который призван установить соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

«Этический совет для очищения Высшего совета правосудия сформирован. И это ключевой этап судебной реформы, которая так необходима обществу и стране. Несмотря на все трудности, мы ее завершим, даже несмотря на сопротивление старых политиков и старой системы», — отметил он на своей странице в Фейсбуке.

При этом парламентарий подчеркнул, что в связи с формированием Этического совета в ВСП в Украине начинается «реальная очистка страны от судебной мафии».

«Это одна из самых смелых реформ власти за всю историю Независимости и, как бы ей ни противились старые политики, пути назад уже не будет», — добавил Арахамия.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что состав Этического совета был сформирован в соответствии с положениями закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» № 1635-IX от 14 июля 2021 года.

Членами Этического совета стали: судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

Напомним, 14 июля парламент одобрил закон, который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании состава Высшего совета правосудия (ВСП). Закон предполагает создание Этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. Закон содержит ключевую правку о том, что ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.