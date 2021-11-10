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Саакашвили не стали этапировать в суд на заседание

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Саакашвили не стали этапировать в суд на заседание

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не доставит экс-президента Михаила Саакашвили в суд, где в среду должно состоятся рассмотрение дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, по которому бывший лидер проходит в качестве обвиняемого. Об этом сообщил СМИ адвокат Саакашвили Бека Басилая.

«В 13:00 должен состояться судебный процесс. Пенитенциарная служба не доставит Михаила Саакашвили на процесс», — сказал Басилая.

В свою очередь в Специальной пенитенциарной службе пояснили, что не доставят экс-президента в суд, так как есть информация, согласно которой его сторонники планируют устроить беспорядки во время этапирования, а также из опасений за состояние здоровья политика, который более месяца продолжает голодовку. «Служба Госбезопасности публично заявила, что им стало известно, что планировалась блокировка дорог во время этапирования М. Саакашвили... Указанные действия могли произойти и во время его этапирования в зал суда. Вместе с тем обвиняемый/осужденный М. Саакашвили прекратил лечение, его присутствие на судебном процессе представляет дополнительный риск для его здоровья. С учетом всего этого Специальная пенитенциарная служба лишена возможности представить обвиняемого/осужденного М. Саакашвили в суд», — заявили в ведомстве.

Судебный процесс без участия Саакашвили уже начался. В зале суда нет сотрудников СМИ. Там находятся только адвокаты бывшего президента. Между тем, во дворе суда проходит митинг в поддержку Саакашвили. В нем принимают участие политики и гражданские активисты. Ситуация у здания суда спокойная.

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Напомним, оппоненты власти вышли на митинг против Саакашвили, который на тот момент был президентом Грузии, 3 ноября 2007 года. 7 ноября оппозиция заявила, что начнет устанавливать палатки у парламента. Полиция разогнала митинг, применяя слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули, акустические пистолеты и водометы. За разгоном акции протеста последовал штурм офиса телекомпании Imedi, которая в тот момент принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили. Его телеканал обвинили в подрыве государственной деятельности. В стране возник кризис. Саакашвили подал в отставку, ввел чрезвычайное положение и объявил досрочные президентские выборы.

В 2012 году после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта» началось расследование этих событий, в результате чего обвинения в превышении служебных полномочий были предъявлены Саакашвили, экс-мэру Тбилиси Гиги Угулаве, бывшему министру юстиции Зурабу Адеишвили, экс-главе МВД Иване Мерабишвили и бывшему министру обороны Давиду Кезерашвили.

Грузия, Михаил Саакашвили
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