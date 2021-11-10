Кабмин уволил главу ГСЧС

Кабинет министров Украины уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании в среду.