Кулеба и Нуланд созвонились перед визитом Зеленского в США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку визита украинского президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
Сообщается, что стороны договорились взаимодействовать в эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке.
«Собеседники отдельно обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что визит Зеленского в США перенесли на 31 августа, и в его программе появилась встреча с Джо Байденом с глазу на глаз.
Также сообщалось, что Украина предложила США помощь в размещении беженцев из Афганистана.
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https://en.sites.google.com/view/aaaveee/home
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