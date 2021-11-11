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В «ЛНР» заявили, что Киев попросил у них угля и электричества. В Киеве де-факто это подтвердили

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В «ЛНР» заявили, что Киев попросил у них угля и электричества. В Киеве де-факто это подтвердили

Пресс-секретарь «делегации „ЛНР“» в Трехсторонней контактной группе Мария Ковшарь сообщила о желании Киева закупать энергоресурсы на неподконтрольных территориях.

Ее слова приводит РИА Новости, сообщает Страна.

По словам Ковшарь, 9 ноября на заседании подгруппы по экономическим вопросам украинская сторона попросила обсудить тему коммерческих поставок электроэнергии и угля из Донбасса в Украину.

В свою очередь, «министр иностранных дел ЛНР» и «полпред республики» в ТКГ Владислав Дейнего заявил, что «республики» готовы к обсуждению.

«Мы с пониманием отнеслись к этой проблеме, в особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано Комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать», — отметил Дейнего.

Эту новость уже прокомментировала в Телеграмм украинская делегация в ТКГ.

«На самом деле представители украинской стороны подгруппы по социально-экономическим вопросам указали российской стороне на перспективы ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной», — говорится в записи.

Вероятной причиной этого в пресс-службе украинской делегации в ТКГ назвали прекращение Россией поставок энергетического угля на Луганскую ТЭС, которая производит тепло и электричество для подконтрольных районов и питает электроэнергией КП «Попаснянский районный водоканал».

«Представители украинской делегации указали на недопустимость ухудшения положения наших граждан по обе стороны линии разграничения, что прямо противоречит духу и букве Нормандских и Минских соглашений. А дальше заработала машина российской пропаганды. Украинская делегация выражает надежду, что благополучие луганчан с обеих сторон линии разграничения остается приоритетами для ТКГ», — написано в посте делегации.

Эту запись прокомментировал Телеграм-канал «Политика Страны». Он отметил, что по форме Киев опроверг слова представителей «ЛДНР», а по сути — подтвердил.

«Украинская делегация в ТКГ пишет, что есть проблема на Луганской ТЭС, где нет угля. И, типа, надо это как-то решать. Ну, а решать это можно, в принципе, только одним путём — через поставки угля с неподконтрольных территорий», — отметил канал.

уголь, ЛНР
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