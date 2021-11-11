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Власти Грузии опубликовали кадры с Саакашвили в больнице

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Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеоматериал помещения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в глданскую тюремную больницу, на кадрах видно, что правоохранители его силой вывели из автомобиля, после чего он физически оскорбил сотрудников и повредил медицинское оборудование.

Саакашвили был переведен из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу из-за состояния здоровья после длительной голодовки. Его адвокаты сообщают, что политика обманули, пообещав перевести из Рустави в гражданскую клинику столицы. Это вызвало недовольство бывшего президента.

«Исходя из высокого общественного интереса, публикуем видеокадры, на которых видно размещение Михаила Саакашвили в медицинское учреждение № 18 для обвиняемых и осужденных, его помещение в палату, а также тот факт, что Саакашвили подвергал физическому насилию персонал учреждения и повредил медицинское оборудование», — сказано в заявлении службы.

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Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу.

Грузия, Михаил Саакашвили
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