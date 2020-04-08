Евросоюз выделит Украине 190 млн евро на борьбу с коронавирусом

Европейская комиссия выделит более EUR190 млн Украине на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщается в пресс-релизе «Реакция ЕС на пандемию коронавируса в странах Восточного партнерства», обнародованном на сайте Еврокомиссии в среду.
«Украина — более 190 миллионов евро на неотложные и краткосрочные нужды. Пример поддержки: ЕС поддерживает создание общественной устойчивости путем помощи уязвимым людям, переходу на онлайн-образование, борьбе с дезинформацией и укреплению культурного разнообразия и онлайн-творчества», — говорится в документе.
Как отмечается в пресс-релизе, в рамках своей глобальной реакции на вспышку коронавируса Еврокомиссия мобилизует пакет чрезвычайной поддержки для Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Планируется выделить EUR80 млн на неотложные нужды и до EUR883 — на средне- и долгосрочные потребности по поддержке социального и экономического восстановления региона.
В рамках неотложной помощи планируется выделить в рамках всей программы EUR30 млн на поддержку сектора здравоохранения, куда входит работа со Всемирной организацией здравоохранения по поставке медицинских приборов и персонального оборудования, такого как вентиляторы, лабораторные комплекты, маски, защитные очки, халаты и защитные костюмы. Также предусматривается обучение медицинского и лабораторного персонала, повышение осведомленности во всех шести странах Восточного партнерства.
EUR11,3 млн в рамках неотложной помощи планируется выделить на поддержку наиболее уязвимых слоев населения.
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