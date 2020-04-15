ЕС еще очень нескоро откроет внешние границы

Открытие внешних границ ЕС произойдет не скоро и только на поздних этапах отмены карантинов. Об этом говорится в проекте рекомендаций Еврокомиссии для государств Евросоюза, который цитирует ТАСС.

«Открытие внешних границ и допуск нерезидентов на территорию Евросоюза должен произойти только на втором этапе отмены карантинных мер. Это решение будет учитывать распространение вируса за пределами ЕС и риски его нового проникновения в Европу», — говорится в документе.

Первый этап, согласно документу, предусматривает поэтапную отмену ограничений внутри каждой из стран ЕС, затем открытие границ внутри Евросоюза. Однако ЕК признает, что пока не может назвать даже дату начала первого этапа.