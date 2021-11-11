Украина снова запросила аварийную помощь электроэнергией

Украина 11 ноября снова запросила аварийную помощь электроэнергией у Словакии из-за аварии на ДТЭК Бурштынской ТЭС Рината Ахметова.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Аварийную помощь мощностью 100 МВт активировали с 16:00 для обеспечения операционной безопасности и избегания отключения потребителей «острова Бурштынской ТЭС»
Причиной тому стало аварийное отключение из-за свищей в котлах в 04:14 блока № 9 и в 08:24 блока № 4 ДТЭК Бурштынской ТЭС. Как следствие, к 13:00 в аварийном ремонте находились сразу 4 блока Бурштынской ТЭС и еще 3 — в текущем ремонте.
Всего работают 5 блоков Бурштынской ТЭС мощностью 763 МВт. Перед активацией аварийной помощи, отметили в Укрэнерго, на Бурштынской ТЭС был досрочно выведен из ремонта энергоблок № 2.
Кроме того, в реконструкции находится Теребля-Рикская ГЭС, а Калушская ТЭЦ работает с минимальной нагрузкой из-за низких запасов топлива.
После того, как он будет загружен до мощности 100 МВт, аварийную помощь в «остров Бурштынской ТЭС» можно будет деактивировать.
Бурштынская ТЭС является основным источником производства электроэнергии в острове «Бурштынской ТЭС».
Напомним, на 10 ноября 10 из 12 украинских теплоэлектростанций не располагают минимальными запасами угля, 25 энергоблоков остановились из-за отсутствия топлива.
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