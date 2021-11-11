Саакашвили прекращает голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение о прекращении голодовки. Об этом в четверг сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Ника Гварамия после того, как навестил своего подзащитного.

«Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку», — зачитал Гварамия письмо Саакашвили, которое вынес от осужденного после встречи с ним.

По словам Гварамии, его подзащитный требует организовать место в клинике, где будет обеспечена его безопасность и высококачественное лечение в постреабилитационный период.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу.