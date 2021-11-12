В РФ четвертый день подряд более 1,2 тыс. человек умирают от COVID-19

За последние сутки в России от заражения коронавирусом умерли 1235 человек, следует из данных местного оперативного штаба. Более 1200 человек становятся жертвами вируса в этой стране уже четвертый день подряд.

Общее число летальных исходов среди заболевших CОVID-19 выросло в РФ до 252 926.

Также в России второй день подряд выявили рекордное число заражений.

За последние сутки в России выявили 40 123 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Более 40 тыс. заражений выявляется второй день подряд, до этого на протяжении четырех дней — с 6-е по 10-е ноября — показатель оставался ниже этой отметки, опускаясь на минимуме почти до 38 тыс.