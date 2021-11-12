В РФ четвертый день подряд более 1,2 тыс. человек умирают от COVID-19

За последние сутки в России от заражения коронавирусом умерли 1235 человек, следует из данных местного оперативного штаба. Более 1200 человек становятся жертвами вируса в этой стране уже четвертый день подряд.
Общее число летальных исходов среди заболевших CОVID-19 выросло в РФ до 252 926.
Также в России второй день подряд выявили рекордное число заражений.
За последние сутки в России выявили 40 123 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Более 40 тыс. заражений выявляется второй день подряд, до этого на протяжении четырех дней — с 6-е по 10-е ноября — показатель оставался ниже этой отметки, опускаясь на минимуме почти до 38 тыс.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016