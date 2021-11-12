Главы МИД стран ЕС обсудят перемещение войск РФ близ Украины

Министры иностранных дел стран ЕС 15 ноября обсудят перемещение российских войск у границы с Украиной, и нужно ли предпринимать в связи с этим какие-либо шаги, заявил представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.
«Еще одно обсуждение глав МИД стран ЕС запланировано на следующий понедельник. Это возможность для министров выяснить, необходимо ли предпринимать какие-либо шаги, рассмотреть, что делать в связи с этой ситуацией», — сказал Стано на брифинге в пятницу.
По его словам, информация о войсках РФ близ Украины «порядком вызывает обеспокоенность».
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.
Между тем в Кремле заявили, что передвижение российских вооруженных сил на территории страны ни у кого не должно вызывать опасения.
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