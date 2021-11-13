В Турции начался монтаж последней части моста через Дарданеллы

Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу принял участие в церемонии начала монтажа последней части пролета подвесного моста через пролив Дарданеллы, который планируется сдать в эксплуатацию в марте 2022 года.

«Мост через Дарданеллы — это очередной бренд стремительно развивающейся Турции. Его строительство осуществляется по модели государственно-частного партнерства: „построй-управляй-передай“. Мы вступаем в период, когда сухопутные, воздушные, железнодорожные и морские перевозки пересекаются в Турции. Растет значимость наших проливов в мировой торговле», — сказал турецкий лидер. Трансляция велась в его Twitter.

Он добавил, что помимо моста через Дарданеллы, Турция «полна решимости реализовать другую мечту поколений — канал «Стамбул», который, как планируется, соединит Черное и Мраморное море, разгрузив пролив Босфор.

Строительство моста через пролив Дарданеллы длиной 3,7 километра ведется с марта 2017 года, у него будет самый длинный в мире центральный пролет — 2023 метра. Высота башен моста, поддерживающих центральный пролет, превышает 300 метров. Благодаря мосту водители смогут избежать очереди на паромной переправе, и время в пути через Дарданеллы сократится до шести минут. Мост получит название «Чанаккале 1915» — в честь победы турецкой армии над интервентами в Дарданелльской операции (битвы при Чанаккале) во время Первой мировой войны.