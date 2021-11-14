Британский генерал заявил о риске «случайной войны» с Россией

Риск «случайной войны с Россией» на сегодняшний день выше, чем когда-либо во время холодной войны. Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании, генерал Николас Картер, передает Times Radio.
«Мы должны быть осторожны, чтобы не допустить ситуации, при которой воинственная природа некоторых направлений нашей политики поставит нас в положение, когда эскалация приведет к просчетам», — сказал он.
По его мнению, без дипломатических инструментов, которые использовались во времена холодной войны «риск возрастает». «Это настоящая проблема, с которой нам приходится иметь дело», — добавил он.
Кроме этого, комментируя ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе, Картер подчеркнул, что ни один из вариантов развития событий «уже больше не способен удивить» его.
В конце октября Картер заявил, что Россия представляет для Британии «критическую угрозу».
По мнению начальника штаба обороны, Лондон должен проводить курс на сдерживание России, в том числе в северной Атлантике, учитывая ее разработки в области подводных аппаратов.
Британия неоднократно называла Россию угрозой для своей безопасности. В марте Минобороны опубликовало стратегию модернизации Вооруженных сил, в которой назвало Россию самой большой военной угрозой европейской безопасности.
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