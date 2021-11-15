Илон Маск готов продать еще больше акций Tesla

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил о готовности продать еще больше своих акций в компании. Так он прокомментировал высказывание конгрессмена Берни Сандерса с призывом к справедливому налогооблажению сверхбогатых американцев.

«Мы должны потребовать, чтобы чрезвычайно богатые выплачивали свою справедливую долю»,— написал Сандерс в Twitter.

«Я все время забываю, что ты еще жив. Хочешь, чтобы я продал больше акций, Берни? Только скажи одно слово...» — ответил Маск.

На этой неделе господин Маск продал акции Tesla более чем на $5,5 млрд. Первая продажа опционов была плановой, однако последовавшие за этим продажи еще двух порций акций — результат голосования в Twitter, которое устроил сам господин Маск. Рынок отреагировал падением цены акций Tesla. По подсчетам Bloomberg, из-за этого господин Маск потерял большую часть состояния, чем основатель Amazon Джефф Безос — на разводе с женой.