Газ в Европе снова дорожает из-за действий «Газпрома»

Спотовая цена газа в Европе взлетела до $962/тыс. куб. м после отказа «Газпрома» от бронирования газопровода «Ямал-Европа» на декабрь.

В понедельник днем сразу после публикации итогов аукциона цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 81,27 евро за МВт.ч, то есть $962 за тысячу кубометров.

В понедельник торги начались на отметке $947, при этом до настоящего момента минимальный уровень цены был зафиксирован на уровне $922 за тысячу кубометров.