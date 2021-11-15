Рост ВВП Украины в III квартале замедлился до 2,4%

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале 2021 года вырос на 2,4% по сравнению с третьим кварталом 2020 года после роста на 5,7% во втором квартале этого года, такую предварительную оценку опубликовала Госслужба статистики в понедельник.
Согласно ее данным, по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП увеличился на 1,4%.
Напомним, ранее Национальный банк Украины ухудшил прогноз по росту ВВП страны в 2021 году с 3,8% до 3,1%.
В 2020 году украинская экономика упала на 4%. В этом году Минэкономики и правительство ожидали рост на 4,1%, а Нацбанк — на 3,8%.
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