В США арестовали бывшего советника Трампа

Стив Бэннон, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа, взят под стражу после того, как ему предъявили обвинения в неуважении к конгрессу за отказ дать показания комиссии, расследующей штурм Капитолия, сообщило ФБР.

«В понедельник, 15 ноября, Стивен К. Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису ФБР. Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу», — сказано в пресс-релизе бюро.

По сведениям агентства Ассошиэйтед Пресс, во второй половине дня он предстанет перед судом.

Бэннон отказывался сотрудничать со следствием, сославшись на слова Трампа о привилегиях бывшего президента. Из-за отказа откликнуться на повестку в прошлую пятницу ему предъявили два пункта обвинений в неуважении к конгрессу.