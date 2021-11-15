В США арестовали бывшего советника Трампа

Стив Бэннон, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа, взят под стражу после того, как ему предъявили обвинения в неуважении к конгрессу за отказ дать показания комиссии, расследующей штурм Капитолия, сообщило ФБР.
«В понедельник, 15 ноября, Стивен К. Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису ФБР. Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу», — сказано в пресс-релизе бюро.
По сведениям агентства Ассошиэйтед Пресс, во второй половине дня он предстанет перед судом.
Бэннон отказывался сотрудничать со следствием, сославшись на слова Трампа о привилегиях бывшего президента. Из-за отказа откликнуться на повестку в прошлую пятницу ему предъявили два пункта обвинений в неуважении к конгрессу.
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