Польша готовится к нескольким месяцам кризиса на границе

Польша готовится к нескольким месяцам миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

«Принимаются во внимание пессимистичные сценарии о том, что конфликт может затянуться на ближайшие месяцы», — сказал он.

По словам Мюллера, число силовиков на границе постоянно увеличивается. «В настоящее время ведется более широкое логистическое обеспечение», — добавил он. «Мы готовы к тому, что эта атака будет продолжаться много месяцев», — указал представитель правительства.