Регулятор ФРГ приостановил сертификацию «Северного потока 2»

Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации «Северного потока 2» до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов, сообщил регулятор.

«В результате проверки документов агентство пришло к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом», — говорится в сообщении. Процесс сертификации возобновится, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой «дочки», — отметили в регуляторе.

«Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», — прокомментировали шаг в пресс-службе Nord Stream 2 AG.