Цена на газ в Европе продолжает расти

Цены на газ в Европе впервые с конца октября поднялись до 1150 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE Futures.
Это на четыре процента больше расчетной цены предыдущего торгового дня.
Европейские цены на газ резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября подорожали более чем вдвое. Все это приводит к подорожанию электричества для европейских потребителей. Эксперты объясняли рост цен низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны Газпрома и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Исторического максимума — 1937 долларов — цены достигли 6 октября, а затем последовал некоторый откат — 1 ноября они впервые опустились ниже 750 долларов. На прошлой неделе, на фоне роста поставок из России, фьючерсы колебались в диапазоне от 760 до 940 долларов, но в последние два дня снова пошли вверх на фоне сообщений о том, что «Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности на декабрь, а немецкий регулятор приостановил процесс сертификации компании — оператора «Северного потока — 2».
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