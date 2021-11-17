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Талибы направили письмо в США с призывом разморозить афганские госрезервы

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Талибы направили письмо в США с призывом разморозить афганские госрезервы

Министерство иностранных дел захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» направило в Конгресс США письмо с призывом разморозить госрезервы бывшего афганского правительства. Текст послания обнародовал в среду на своей странице в Twitter представитель катарского политического офиса «Талибана» Мохаммад Наим.

В письме, которое подписал глава МИД во временном Кабмине талибов Амир Хан Моттаки, подчеркивается, что замораживание резервов и действующие против «Талибана» экономические санкции «могут пагубно сказаться на системах здравоохранения и образования Афганистана, а также работе гражданских служб». Санкционная политика США, как отмечается, «нанесла ущерб не только торговле и бизнесу», но и оказала негативное влияние на процесс оказания гуманитарной помощи, столь необходимой стране, «пострадавшей от пандемии коронавируса, засухи, войны и бедности, особенно в условиях приближающейся зимы».

В послании также указывается, что обеспечение «финансовой безопасности» является для афганского народа в настоящее время основной проблемой. По мнению талибов, если нынешняя ситуация сохранится, страны региона и мира могут столкнуться с волной миграции афганцев и, как следствие, новыми гуманитарными проблемами.

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Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. После того как 15 августа радикалы без боя вошли Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну, вашингтонская администрация заморозила государственные резервы свергнутого афганского правительства в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ талибы. Международный валютный фонд и Всемирный банк тоже прекратили оказание помощи Кабулу. Общая сумма замороженных средств составляет около $9,5 млрд.

Талибан
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