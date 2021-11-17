В Чехии выявили максимум случаев COVID-19 за все время пандемии

За минувшие сутки в Чехии выявили 22 479 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный показатель, зафиксированный в стране за все время пандемии. Статистика по коронавирусу размещена на сайте чешского министерства здравоохранения.
Число выявленных 16 ноября случаев заражения ковидом в стране вдвое превысило показатель предыдущего дня — 15 ноября выявлено 11 553 заболевших. Кроме того, Минздрав Чехии отдельно приводит число заболевших людей старше 65 лет — за 16 ноября выявлено 1 809 таких случаев. Всего заболевших пожилых жителей Чехии более 288 тыс.
До этого максимум по новым случаям за сутки в Чехии был 6 января — тогда было зарегистрировано 17 778 зараженных.
Рост заболеваемости в Чехии наблюдается с середины октября 2021 года. Так, если 12 ноября выявляли чуть больше 1,5 тыс. новых заболевших в сутки, то в начале ноября этот показатель перевалил за отметку 7,5 тыс. ежедневно выявляемых случаев.
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