США попросили страны Азии помочь надавить на ОПЕК

США попросили несколько азиатских стран высвободить часть стратегических резервов нефти, чтобы оказать давление на ОПЕК и добиться снижения цен, сообщает агентство Reuters со ссылкой на нескольких собеседников, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, администрация Байдена, обратилась с соответствующей просьбой к крупным потребителям — Японии, Южной Корее, Индии и Китаю. Утверждается, что в Токио положительно отреагировали на предложение из Вашингтона, однако ни одна страна пока не дала окончательного ответа. Южнокорейский чиновник подтвердил агентству, что запрос от Вашингтона был, он рассматривается.

На вопрос, зачем обращаться к Индии, у которой стратегические резервы достаточно малы, один из собеседников агентства ответил, что главное здесь — проявить солидарность. «Важно, чтобы крупнейшие потребители дали понять ОПЕК, что картель должен изменить свое поведение», — заявил он. Reuters указывает, что, по американским оценкам, чтобы оказать влияние на рынки, США из резервов надо высвободить 20–30 млн барр.

Официально США никак не комментируют информацию об обращении Байдена, указывая, что никаких решений нет.

Reuters также отмечает, что администрация Байдена находится под сильным давлением из-за растущих цен на бензин и инфляции. Часть его помощников уверена, что это и приводит к снижению рейтинга президента, что может негативно отразиться на результатах выборов в конгресс.