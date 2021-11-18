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Депутат Кива сдал наградное оружие

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Депутат Кива сдал наградное оружие

Народный депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сдал наградное оружие, выданное ему в 2015 году, сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины в четверг.

«Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета — Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 16 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил Киву права на наградное оружие. «Основание — его недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени Украинского государства», — пояснил он.

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Ранее Кива разместил в своем Телеграм-канале видео с выстрелами из автоматического оружия. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла журналистам, что считает преждевременным квалифицировать его действия, но информация о данном факте оформлена в уголовное производство. Также она сообщила, что в отношении нардепа открыто уже «достаточно большое количество» производств. Впоследствии к Киве пришли правоохранители с обыском в рамках расследования уголовного производства о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса).

оружие, Илья Кива
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