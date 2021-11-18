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Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе

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Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Западом летального оружия Украине якобы обостряют ситуацию на Донбассе.

«Нужно учитывать, что западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море — да и не только в Черном море, но и в других регионах, близких к нашим границам», — заявил глава РФ на расширенном заседании коллегии МИД в четверг, передают российские СМИ.

Путин также упрекнул страны Запада в «потакании курсу Киева на демонтаж минских соглашений».

«Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договоренности, достигнутые в нормандском формате, — заявил Путин. — На словах наши партнеры по нормандскому „квартету“ — ФРГ, Франция — не оспаривают значение минских соглашений».

Он считает, что минские соглашения «приобрели формы международного права, принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН». «Но на деле, к сожалению, страны Запада потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик», — уверен российский лидер.

Российский лидер убежден, что кризис на Юго-Востоке пока далек от завершения. «В числе наиболее острых, чувствительных, конечно, для нас — это внутриукраинский кризис. Пока он далек от завершения, к сожалению», — сказал глава государства.

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Путин также выразил обеспокоенность растущим количеством конфликтов в мире.

Владимир Путин, Донбасс
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Четверг, 18 ноября 2021
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