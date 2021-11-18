Рада собирается выделить еще 2,5 млрд грн на «Большую стройку» и национальную авиакомпанию

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 6298 с поправками в государственный бюджет на 2021 год о выделении 2,5 млрд грн для финансирования инфраструктурных проектов и создания национальной авиакомпании.
За соответствующее решение проголосовало 236 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Депутаты также поддержали сокращение наполовину сроки подготовки проекта закона ко второму чтению.
Законопроект № 6298 зарегистрировала группа депутатов 8 ноября 2021 года. Он предусматривает увеличение доходной части госбюджета за счет перевыполнения поступлений по ряду налогов на 2,5 млрд грн. Распределить эти средства предлагается на строительство и ремонт автодорог «Укравтодором» (1 млрд грн), реализацию проектов программы «Большое строительство» (дороги, объекты социально-культурной сферы, увеличение субвенций местным бюджетам на ремонт и строительство коммунальных дорог, в целом 1 млрд грн), а также — Мининфраструктуры на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика — 500 млн грн.
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