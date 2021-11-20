Украина сейчас поставляет газ в Венгрию

Украина поставляет в Венгрию основную часть газа, но это не транзит из РФ, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«После пафосного подписания долгосрочного контракта с Газпромом и запуска Турецко-Болгарско-Сербского потока Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ. В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через Турецкий поток», — написал Макогон на своей странице в Фейсбук в ночь на субботу.

Он выложил график, на котором видно, что после взрыва нового газопровода в Болгарии, основную часть газа Венгрия получает из Украины.

«Следует отметить, что Газпром не транзитирует газ через Украину в Венгрию начиная с 1 октября. Хотя имеет полностью уплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 ЧС в сутки», — подчеркнул глава оператора.

По его словам, зависимость от не имеющего резервных ветвей газопровода несет значительные риски для Венгрии. «Но Украина всегда готова прийти на помощь», подытожил Макогон.

Ранее сообщалось, что поставки газа через Болгарию в Румынию, Сербию и Венгрию остановлены из-за произошедшей в ночь с воскресенья на понедельник аварии на газопроводе Bulgartransgaz.