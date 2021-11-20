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Украина сейчас поставляет газ в Венгрию

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Украина сейчас поставляет газ в Венгрию

Украина поставляет в Венгрию основную часть газа, но это не транзит из РФ, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«После пафосного подписания долгосрочного контракта с Газпромом и запуска Турецко-Болгарско-Сербского потока Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ. В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через Турецкий поток», — написал Макогон на своей странице в Фейсбук в ночь на субботу.

Он выложил график, на котором видно, что после взрыва нового газопровода в Болгарии, основную часть газа Венгрия получает из Украины.

«Следует отметить, что Газпром не транзитирует газ через Украину в Венгрию начиная с 1 октября. Хотя имеет полностью уплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 ЧС в сутки», — подчеркнул глава оператора.

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По его словам, зависимость от не имеющего резервных ветвей газопровода несет значительные риски для Венгрии. «Но Украина всегда готова прийти на помощь», подытожил Макогон.

Ранее сообщалось, что поставки газа через Болгарию в Румынию, Сербию и Венгрию остановлены из-за произошедшей в ночь с воскресенья на понедельник аварии на газопроводе Bulgartransgaz.

газ, Венгрия
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