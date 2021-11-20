Войти
Кабмин учтет пожелания, на что можно будет потратить «тысячу Зеленского»
официально
Кабмин учтет пожелания, на что можно будет потратить «тысячу Зеленского»
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
позиция
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Бывший главный разведчик назвал причину провала операции по захвату «вагнеровцев»

311
Бывший главный разведчик назвал причину провала операции по захвату «вагнеровцев»

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (2016 — 2020 гг) Василий Бурба заявил, что команду перенести операцию захвата т.н. «вагнеровцев» в июле 2020 года дал президент Украины, о чем ему сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» было показана запись его интервью, в котором он, среди прочего, заявил, что провал операции произошел «благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах и которые, по моему мнению, „сливают“ и передают информацию врагу».

Бурба рассказал, что 23 июля 2020 года в ходе встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком он получил указание перенести операцию. «Я получил указание о переносе финального этапа. Я получил ответ, что это команда президента. Письменного указания не было» — сказал он.

«Моя субъективная точка зрения — операцию нельзя было переносить. Как раз перенос — это один из вариантов, почему у нас случился провал», — сказал Бурба.

Говоря о его причинах, Бурба сказал: «Первое — «крот», который работает на Россию, вторая — наша плохая подготовка, третья причина — хорошая работа контрразведки Беларуси.

Ранее был опубликован отчет комапнии «Bellingcat», проводившей собственное расследование провала операции по захвату членов ЧВК «Вагнер» в июле 2020 года. Согласно отчету, подготовленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию группы наемников, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе, был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года.

Он включал в себя поимку и задержание 33 наемников путем организации аварийной посадки на украинскую территорию самолета, доставляющего объекты к их фиктивному месту дислокации,- указывается в отчете по итогам расследования.

Как установили расследователи, ГУР МО Украины потребовалась помощь СБУ в составлении короткого списка наемников, которые были наиболее важны для Украины с точки зрения правоохранительных органов. Однако, для привлечения к операции СБУ, требовалось одобрение Офиса президента. Кроме того, по словам опрошенных оперативников, одобрение политического руководства страны требовалось, поскольку готовящаяся операция могла значительно обострить напряженность между Украиной и Россией.

Читайте также: «Укрэксимбанк» проведет новое внутреннее расследование нападения на журналистов

В Bellingcat заявили, что не смогли проверить разговор, якобы имевший место за день до проведения спецоперации по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера» между Бурбой и Ермаком, в ходе которой тот предлагал перенести спецоперацию, чтобы добиться вступления в силу соглашения о прекращении огня на Донбассе, а администрация президента не предоставила комментариев к этому расследованию.

В Bellingcat отметили, что, по словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. «Накануне президент Зеленский достиг соглашения с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами о прекращении огня на Донбассе... которое должно было вступить в силу с 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, позиция Офиса президента заключалась в том, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, прекращение огня сорвется еще до его начала», — говорится в сообщении.

ЧВК Вагнер, Василий Бурба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 20 ноября 2021
Пятница, 19 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016