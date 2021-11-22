В РФ могут запретить показ в кино гомосексуальных сцен

В российской Госдуме планируют рассмотреть законопроект о запрете показа фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений, заявил зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия»). Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян выступают за запрет таких сцен.

По данным опроса, 80% россиян считают, что в фильмах и сериалах с возрастными ограничениями 18+ недопустимо показывать сцены с гомосексуальными отношениями. 18% считают, что допустимо. 57% опрошенных заявили, что показ фильмов и сериалов со сценами сексуальных отклонений следует запретить. 41% россиян возразили, что запрещать ничего не нужно, достаточно указать возрастные ограничения.

«Законопроект такой будет рассматриваться в Госдуме. ...Сейчас идет работа. Посмотрим, в каком формате это все будет сделано. Я могу сказать, что юридическое решение этой ситуации «не за горами»,— ответил Милонов на вопрос «РИА Новости», планируют ли в Госдуме рассмотреть законопроект о запрете показа фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений.