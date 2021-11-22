Украина будет доставлять уголь из Казахстана морским путем

Министерство энергетики Украины с ПАО «Центрэнерго», к которым уже подключились казахстанские компании, работают над вопросом поставок угля из Казахстана морским путем в обход заблокированных Российской Федерацией железнодорожных, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.
«Над этим работают. Уголь физически в порту, но это российский порт (Тамань — Ред.). К вопросу подключилась казахстанская сторона. Это для них тоже проблема, так как они имеют обязательства перед нами», — сказал он на брифинге в рамках международной конференции «Атомные возможности для развития страны» в понедельник.
По словам министра, у «Центрэнерго» подписан «реальный контракт» на 660 тыс. тонн угля из Казахстана, которые должно были поступать на протяжении всего ОЗП по железной дороге.
«Насколько я знаю, „Центрэнерго“ оплатило аванс. Надеюсь, хотя бы два корабля мы в результате увидим», — подчеркнул министр.
В ходе брифинга он также отметил, что ориентировочно со среды на «Центрэнерго» начнет поступать пришедший в порт «Южный» в субботу уголь из США в объеме 60,5 тыс. тонн. При этом Галущенко уточнил, что в данном случае уголь законтрактован «ДТЭК Энерго» как посредником, но оплачен государственной генкомпанией.
«Уже половина угля разгружена. Он пойдет на Трипольскую и Углегорскую ТЭС „Центрэнерго“. Важно, чтобы этот уголь ритмично поступал. Мы контролируем ситуацию с точки зрения логистики, учитывая возможности порта и железной дороги», — пояснил Галущенко.
Он также указал, что «Укрзализныця» оперативно реагирует на все, что нужно энергетике.
Галущенко подчеркнул важность стабильных поставок топлива и на ТЭС частых компаний.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал прибытие в Украину семи кораблей «панамакс», в связи с чем, по его словам, не ожидается дефицита электроэнергии и ограничения ее потребления.
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