Украина будет доставлять уголь из Казахстана морским путем

Министерство энергетики Украины с ПАО «Центрэнерго», к которым уже подключились казахстанские компании, работают над вопросом поставок угля из Казахстана морским путем в обход заблокированных Российской Федерацией железнодорожных, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.

«Над этим работают. Уголь физически в порту, но это российский порт (Тамань — Ред.). К вопросу подключилась казахстанская сторона. Это для них тоже проблема, так как они имеют обязательства перед нами», — сказал он на брифинге в рамках международной конференции «Атомные возможности для развития страны» в понедельник.

По словам министра, у «Центрэнерго» подписан «реальный контракт» на 660 тыс. тонн угля из Казахстана, которые должно были поступать на протяжении всего ОЗП по железной дороге.

«Насколько я знаю, „Центрэнерго“ оплатило аванс. Надеюсь, хотя бы два корабля мы в результате увидим», — подчеркнул министр.

В ходе брифинга он также отметил, что ориентировочно со среды на «Центрэнерго» начнет поступать пришедший в порт «Южный» в субботу уголь из США в объеме 60,5 тыс. тонн. При этом Галущенко уточнил, что в данном случае уголь законтрактован «ДТЭК Энерго» как посредником, но оплачен государственной генкомпанией.

«Уже половина угля разгружена. Он пойдет на Трипольскую и Углегорскую ТЭС „Центрэнерго“. Важно, чтобы этот уголь ритмично поступал. Мы контролируем ситуацию с точки зрения логистики, учитывая возможности порта и железной дороги», — пояснил Галущенко.

Он также указал, что «Укрзализныця» оперативно реагирует на все, что нужно энергетике.

Галущенко подчеркнул важность стабильных поставок топлива и на ТЭС частых компаний.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал прибытие в Украину семи кораблей «панамакс», в связи с чем, по его словам, не ожидается дефицита электроэнергии и ограничения ее потребления.