США могут «распечатать» стратегический резерв нефти

Президент США Джо Байден готовится объявить о начале товарных интервенций из стратегического резерва нефти для снижения цен на топливо в координации с еще несколькими странами, передает агентство Bloomberg.

По его данным, инициатива может быть представлена уже во вторник.

«Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами», — сообщило агентство со ссылкой на несколько источников, знакомых с планом.

США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея, добавило агентство.