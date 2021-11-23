На «Газпром» пришлось более половины европейского импорта газа

Российский «Газпром» с января по сентябрь обеспечил более половины от общего объема импорта газа в Европу, сообщила компания в Telegram-канале.

«По итогам 9 месяцев доля „Газпрома“ в общем импорте Европой трубопроводного и сжиженного природного газа превысила 53%», — говорится в сообщении.

Европейские страны, уточняет компания, увеличили импорт на 18 миллиардов кубометров (7,5%) по сравнению с тем же периодом 2020 года на фоне роста спроса и снижения собственной добычи природного газа.

Импорт трубопроводного газа вырос на 31 миллиард кубометров (20,4%), «Газпром» обеспечил почти половину этого объема — 48%, а импорт сжиженного природного газа, напротив, сократился — на 13 миллиардов кубометров (14,5%).

Компания добавляет, что, по предварительным оценкам, потребление газа в мире в этом году вырастет на 150 миллиардов и составит 4,2 триллиона кубометра. Наибольший рост спроса на газ наблюдается в России, Китае и европейских странах.