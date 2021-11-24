Труханов внес залог в сумме 30 млн гривен

Мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог в качестве меры пресечения по делу о преступной организации, сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) в среду.
«Труханов внес залог в суме 30 млн грн во вторник вечером», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в ВАКС.
Как сообщалось, 17 ноября судьи Апелляционной палаты ВАКС оставили без изменений меру пресечения Труханову по делу о преступной организации в виде залога в размере более 30 млн грн.
В начале октября 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Труханову, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Галантернику. Всего в уголовном производстве фигурируют 16 человек, из которых, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), 10 являются членами преступной организации, а остальные — соучастниками совершения преступлений.
«Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами — средствами местного бюджета и землей... для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 годов громада потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн», — сообщило НАБУ.
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