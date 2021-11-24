В ФРГ сформировали новую правящую коалицию

Правящая коалиция в ФРГ сформирована, коалиционное соглашение будет одобрено партиями в течение 10 дней, заявил кандидат в канцлеры Олаф Шольц.

«Коалиция из СДПГ, „зеленых“ и СвДП сформирована. Мы сделаем все, чтобы все три партии одобрили это коалиционное соглашение в ближайшие 10 дней», — сказал Шольц в среду журналистам в Берлине.

Соглашение формируется силами трех партий по итогам парламентских выборов 26 сентября. Предполагается, что лидер СДПГ Шольц будет новым канцлером ФРГ. Он будет избран новым канцлером не позднее 8 декабря. Об этом сообщило в среду издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

При определенных обстоятельствах избрание Шольца может произойти и раньше — уже 6 декабря, пишет издание.

Таким образом, нынешняя и. о. канцлера Ангела Меркель по времени пребывания у власти, очевидно, не побьет рекорд Гельмута Коля (1930-2017), который возглавлял кабмин с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 год, то есть 5 869 дней. Чтобы это сделать, ей нужно оставаться у власти до 17 декабря.