Кабмин назначил временного руководителя Налоговой службы

Кабинет Министров временно возложил исполнение обязанностей председателя Государственной налоговой службы на Михаила Титарчука.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 25 ноября № 1503-р, сообщается на сайте правительства.

«Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной налоговой службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной налоговой службы Украины на заместителя председателя указанной службы Титарчука Михаила Ивановича», — говорится в документе.

Согласно другому распоряжению от 25 ноября 2021 г. № 1502-р, было принято решение освободить Евгения Олейникова от должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины согласно поданному заявлению.

Как сообщалось, в начале ноября Кабинет Министров Украины отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность председателя Государственной налоговой службы Украины.